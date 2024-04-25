Игрок «Спартака» Денисов: «Одно из самых скучных дерби? Возможно»

Полузащитник «Спартака» Даниил Денисов подвел итоги матча 21-го тура РПЛ против ЦСКА (0:0).

Игра между командами прошла в Москве на стадионе «ВЭБ-Арена». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым.

«Одно из самых скучных дерби? Возможно. Я сейчас все дерби не вспомню. Но голов не было, была верховая борьба, много единоборств», — сказал Денисов.

На данный момент «Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков. 28 апреля красно-белые проведут домашнюю встречу с «Локомотивом».