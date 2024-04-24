«Пари НН» — «Локомотив»: Сулейманов отыграл один мяч

«Локомотив» сократил отставание в счете в матче против «Пари НН» в 21-м туре РПЛ — 1:2.

На 75-й минуте за железнодорожников забил бывший форвард нижегородцев Тимур Сулейманов.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Пари НН» — «Локомотив».