«Динамо» проявляет интерес к форварду «Оренбурга» Воробьеву
Московское «Динамо» заинтересовано в переходе нападающего «Оренбурга» Дмитрия Воробьева. Об этом сообщает «РБ Спорт».
Как утверждает источник, в приобретении оренбуржца заинтересован лично главный тренер «Динамо» Марцел Личка.
25-летний Воробьев в текущем сезоне провел 9 игр в чемпионате России, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.
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|4.11
|16:30
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Ахмат – Факел
|- : -
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|
Балтика – Зенит
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Краснодар – Кр. Советов
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|5.11
|16:30
|
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|5.11
|19:30
|
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|
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|6.11
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|6.11
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Сочи – Динамо
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Матео Кассьерра
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Краснодар
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|П
|
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Роман Ежов
Крылья Советов
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Спартак
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Иван Обляков
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|К
|Ж
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Пари Нижний Новгород
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Оренбург
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|1
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ЦСКА
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