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Сегодня, 16:33

«Динамо» проявляет интерес к форварду «Оренбурга» Воробьеву

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Московское «Динамо» заинтересовано в переходе нападающего «Оренбурга» Дмитрия Воробьева. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Как утверждает источник, в приобретении оренбуржца заинтересован лично главный тренер «Динамо» Марцел Личка.

25-летний Воробьев в текущем сезоне провел 9 игр в чемпионате России, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dinamo-interesuetsya-napadayushhim-orenburga-vorob-evy-m/
ФК Динамо (Москва)
ФК Оренбург
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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4.11 16:30
Ахмат – Факел
 - : -
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Балтика – Зенит
 - : -
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Краснодар – Кр. Советов
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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