«Динамо» проявляет интерес к форварду «Оренбурга» Воробьеву

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Московское «Динамо» заинтересовано в переходе нападающего «Оренбурга» Дмитрия Воробьева. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Как утверждает источник, в приобретении оренбуржца заинтересован лично главный тренер «Динамо» Марцел Личка.

25-летний Воробьев в текущем сезоне провел 9 игр в чемпионате России, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.