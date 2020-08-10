Федун заявил, что аннулировать результат матча с «Сочи» невозможно
10 августа 2020, 14:31
Владелец «Спартака» Леонид Федун согласен, что результат матча первого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги между красно-белыми и «Сочи» (2:2) аннулировать невозможно. Игра в воскресенье закончилась судейским скандалом. Федун в интервью «СЭ» заявил, что снимет «Спартак» с чемпионата. Сегодня появилась информация, что делать это его отговорил президент РФС Александр Дюков.
«Аннулировать (результат матча. — Прим. «СЭ») невозможно», — цитирует Федуна ТАСС.
В матче с «Сочи» арбитр встречи Василий Казарцев назначил два пенальти в ворота «Спартака». Второй 11-метровый возмутил футбольную общественность. Подробнее об ошибках судьи можно прочитать здесь.
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