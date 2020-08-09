Леонид Федун: «Объявлю, что «Спартак» снимается с чемпионата»

В первом же туре нового чемпионата разразился громкий скандал. Последствия этой истории могут оказаться куда серьезнее для нашего футбола, чем коронавирус и экономический кризис. В матче «Спартак» – «Сочи» судья Василий Казарцев принял несколько спорных решений не в пользу красно-белых, а в конце игры совершил ошибку, назначив пенальти в ворота Максименко за очень спорный фол Жиго на Немченко. Ошибки арбитра стоили «Спартаку» победы.

И по горячим следам этого матча владелец красно-белых Леонид Федун в интервью «СЭ» взорвал настоящую информационную бомбу.

– Меня поддерживать не надо! – сказал Федун корреспонденту «СЭ» Виталию Айрапетову. – Я завтра объявлю, что мы снимаемся с чемпионата. Пусть играют без нас.

– Серьезно?

– Да. Можете так и написать. В этой клоунаде, которую устроили, я участвовать не хочу. И тратить деньги тоже. Не нужен «Спартак», значит, не нужен! (Виталий Айрапетов)