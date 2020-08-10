РБК: Дюков отговорил Федуна снимать «Спартак» с чемпионата России

Глава РФС Александр Дюков провел беседу с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном, сообщает РБК со ссылкой на источник в РФС.

Дюкову удалось отговорить Федуна от снятия команды с чемпионата после спорного судейства в матче первого тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (2:2). В ходе разговора Федун выразил озабоченность, что в ряде матчах арбитры намеренно допускают ошибки против команды.

«Хватит терпеть издевательства». Фанаты «Спартака» о скандальном судействе и заявлении Федуна

Напомним, что после скандальной игры владелец красно-белых в интервью «СЭ» заявил, что планирует снять команду с розыгрыша турнира из-за судейских ошибок.

Арбитр встречи Василий Казарцев назначил два пенальти в ворота «Спартака». Второй 11-метровый возмутил футбольную общественность. Подробнее об ошибках судьи можно прочитать здесь.