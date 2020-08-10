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РБК: Дюков отговорил Федуна снимать «Спартак» с чемпионата России

10 августа 2020, 13:04
Александр Дюков. Фото Федор Успенский «СЭ"/ Canon EOS-1DX Mark II
Александр Дюков. Фото Федор Успенский «СЭ"/ Canon EOS-1DX Mark II
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Глава РФС Александр Дюков провел беседу с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном, сообщает РБК со ссылкой на источник в РФС.

Дюкову удалось отговорить Федуна от снятия команды с чемпионата после спорного судейства в матче первого тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (2:2). В ходе разговора Федун выразил озабоченность, что в ряде матчах арбитры намеренно допускают ошибки против команды.

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Напомним, что после скандальной игры владелец красно-белых в интервью «СЭ» заявил, что планирует снять команду с розыгрыша турнира из-за судейских ошибок.

Арбитр встречи Василий Казарцев назначил два пенальти в ворота «Спартака». Второй 11-метровый возмутил футбольную общественность. Подробнее об ошибках судьи можно прочитать здесь.

Дополнительная информация:

https://sportrbc.ru/news/5f310e2a9a79471bac317680?ruid=uUjlA18ivzdmw4q1AwrpAg==

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 1-й тур нового чемпионата




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