Федотов — о дебюте Давилы: «Он прилетел с другой планеты, но для него полезно почувствовать запах крови»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о дебютном матче форварда Виктора Давилы против «Оренбурга» (1:1) в 6-м туре РПЛ.

«Знаем, откуда растут все ноги, что мы выглядели, мягко говоря, тяжеловато. Это прежде всего касается мыслительных способностей. Но тем не менее команда сражалась, пыталась создавать. Нам пришлось сегодня бросать в бой не совсем подготовленного Давилу. Человек прилетел с другой планеты, еще находится в режиме акклиматизации. Но для него тоже полезно войти в игру и почувствовать запах крови», — приводит слова Федотова пресс-служба ЦСКА.

25-летний чилиец дебютировал за армейцев, заменив Максима Мухина на 63-й минуте. ЦСКА объявил о переходе Давилы 21 августа.

После ничьей с «Оренбургом» ЦСКА с 10 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре красно-синие дома примут «Зенит». Игра пройдет 3 сентября.