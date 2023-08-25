Нигматуллин раскритиковал новый клип Промеса: «На фоне результатов только раздражать всех»

Бывший голкипер сборной России и «Спартака» Руслан Нигматуллин в комментарии для «СЭ» отреагировал на новый клип нападающего красно-белых Квинси Промеса.

«На фоне результатов «Спартака» в последних матчах выпускать клип — неудачный маркетинговый ход. Только раздражать всех. Действующий футболист должен концентрироваться на своих прямых обязанностях», — сказал Нигматуллин «СЭ».

Сегодня 31-летний футболист поделился новым музыкальным клипом «Worst day» (Худший день).