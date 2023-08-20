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Сегодня, 18:49

«Факел» — «Пари НН»: Александров получил вторую желтую карточку и оставил гостей в меньшинстве

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Пари НН» Виктор Александров получил красную карточку в матче против «Факела» в 5-м туре РПЛ.

На 55-й минуте 21-летний защитник получил вторую желтую карточку за фол недалеко от штрафной нижегородцев.

«Пари НН» с 4 очками занимает 12-е место в РПЛ. «Факел», еще не набравший очков в этом сезоне, замыкает турнирную таблицу.

Россия. Премьер-лига. 5-й тур
20 авг, 17:30. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
Пари Нижний Новгород
Виктор Александров
Футбол
ФК Нижний Новгород
ФК Факел (Воронеж)
2
0
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Тюкавин приехал на матч «Спартак» — «Зенит»

Стали известны составы команд на матч «Ахмат» — «Оренбург»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 4 1 0 9-2 13
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
4
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
5
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
6
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
7
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
10
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
11
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
12
 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
13
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
14
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
15
 Факел 5 1 0 4 5-10 3
16
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
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18.08 19:30
Рубин – Кр. Советов
 2 : 1
19.08 15:00
Динамо – ЦСКА
 2 : 1
19.08 17:30
Балтика – Урал
 0 : 1
19.08 19:30
Краснодар – Локомотив
 1 : 1
19.08 20:00
Сочи – Ростов
 4 : 0
20.08 17:30
Факел – Пари НН
 2 : 0
20.08 19:30
Спартак – Зенит
 - : -
20.08 20:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
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ЖК
Г
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 3
Тео Бонгонда

Тео Бонгонда

Спартак

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 4 1 0
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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