«Факел» и «Оренбург» встретятся в матче 22-го тура чемпионата России по футболу 31 марта. Игра пройдет на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже. Начало — в 14.00 по московскому времени.

Видеотрансляция поединка «Факел» — «Оренбург» пройдет на канале «Матч Премьер» для всех зрителей с подпиской на сервис. Прямой эфир начнется в 13.50 мск. Следить за ключевыми событиями игры 22-го тура РПЛ можно в матч-центре «СЭ».

«Факел» главного тренера Сергея Ташуева находится на 11-м месте с 25 очками в турнирной таблице чемпионата России. «Оренбург» Давида Деограсии идет на 14-й строчке с 19 баллами в РПЛ.

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.