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Сегодня, 12:30

«Факел» — «Оренбург»: смотреть трансляцию матча РПЛ в прямом эфире

«Факел» и «Оренбург» сыграют в матче 22-го тура РПЛ 31 марта
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист «Факела» Евгений Марков.
Евгений Марков.
Фото ФК «Факел»

«Факел» и «Оренбург» встретятся в матче 22-го тура чемпионата России по футболу 31 марта. Игра пройдет на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже. Начало — в 14.00 по московскому времени.

Видеотрансляция поединка «Факел» — «Оренбург» пройдет на канале «Матч Премьер» для всех зрителей с подпиской на сервис. Прямой эфир начнется в 13.50 мск. Следить за ключевыми событиями игры 22-го тура РПЛ можно в матч-центре «СЭ».

«Факел» главного тренера Сергея Ташуева находится на 11-м месте с 25 очками в турнирной таблице чемпионата России. «Оренбург» Давида Деограсии идет на 14-й строчке с 19 баллами в РПЛ.

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Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Факел (Воронеж)
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«Факел» — «Оренбург»: стартовые составы на матч 22-го тура РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
6
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
7
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
8
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
9
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 2 : 2
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 2 : 0
30.03 19:00
Спартак – Урал
 0 : 0
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 16 1 5
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
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