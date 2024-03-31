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Сегодня, 12:26

Радимов отреагировал на слова Абаскаля про Бога, который помогает ему при выборе состава

Сергей Разин
корреспондент
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Владислав Радимов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о словах главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля о выборе состава на матч.

«Абаскаль над нами издевается! То, что «Спартак» сыграл плохо, это понятно, и обсуждать тут нечего. То, что Абаскаль своими фразами про состав, который ему выбирает Господь, издевается над всеми нами — очевидно», — написал Радимов в Telegram-канале.

Гильермо Абаскаль. Какой бог подсказывает Абаскалю состав, с которым «Спартак» весной не забил ни гола и набрал два очка?!

После ничьей с «Уралом» (0:0) «Спартак» набрал 32 очка и поднялся на 5-е место в турнирной таблице РПЛ. Красно-белые опередили «Локомотив» (32 очка и 6-е место), у которого остается один матч в запасе.

Источник: https://t.me/VladRadimov/644
Владислав Радимов
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
6
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
7
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
8
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
9
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 2 : 2
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 2 : 0
30.03 19:00
Спартак – Урал
 0 : 0
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
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Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
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Спартак

 16 1 5
Брайан Мансилья

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Оренбург

 17 1 5
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