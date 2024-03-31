«Факел» — «Оренбург»: стартовые составы на матч 22-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы на матч между «Факелом» и «Оренбургом» в 22-м туре РПЛ.

Игра пройдет на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже. Начало — в 14.00 по московскому времени.

«Факел»: Беленов, Божин, Черов, Мастерной, Магаль, Сенхаджи, Альшин, Якиков, Квеквескири, Марков, Максимов.

Запасные: Гудиев, Доровских, Брызгалов, Юрганов, Калинин, Акбашев, Багамаев, Ивлев, Моцпан, Селе, Багателия.

«Оренбург»: Сысуев, Гогличидзе, Адамов, Хотулев, Перес, Томпсон, Михайлов, Вера, Флорентин, Воробьев, Мансилья.

Запасные: Кеняйкин, Малых, Полуяхтов, Сидоров, Прохин, Гойкович, Башич, Марин, Горбани, Обухов, Куэро, Мартынов.