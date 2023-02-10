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Терехов: «Спартак» не выделялся на фоне остальных. «Сочи» не придаёт значения поражению»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Сочи» Сергей Терехов прокомментировал поражение в матче 3-го тура Winline Зимнего кубка РПЛ со «Спартаком» (0:2).

«Проигрывать всегда обидно. Но в данном случае не надо придавать этому никакого значения. Мы на этом турнире отрабатывали свои вещи, которые наигрывали на тренировках. Мне не показалось, что „Спартак“ как-то выделялся на фоне остальных соперников. В физическом, функциональном плане сейчас все плюс-минус одинаковые», — приводит слова Терехова «Чемпионат».

Красно-белые одержали три победы в рамках Зимнего кубка РПЛ, обыграв «Ростов» (0:0, пенальти — 2:1), «Краснодар» (4:0) и «Сочи» (2:0). «Спартак» стал победителем турнира.

Источник: Чемпионат
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
Сергей Терехов
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
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 - : -
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Ростов – Локомотив
 - : -
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Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
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Сочи – ЦСКА
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