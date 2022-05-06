КДК РФС отменил удаление форварда Апекова в матче «Краснодар» — «Локомотив»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) отменил красную карточку форварда «Краснодара» Руслана Апекова в матче 19-го тура премьер-лиги с «Локомотивом» (1:0). Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что такое решение вынесено на основании оценки Экспертно-судейсткой комиссии при президенте РФС (ЭСК РФС).

«По регламенту «Краснодар» направили заявление в ЭСК РФС, чтобы они дали заключение по удалению Руслана Апекова. Она установила ошибочное удаление Апекова. В соответствии с решением ЭСК РФС КДК РФС отменил красную карточку игрока», — сказал Григорьянц.

На 76-й минуте перенесенного матча 19-го тура Тинькофф РПЛ «Краснодар» — «Локомотив» (1:0) Апеков нарушил правила на защитнике железнодорожников Дмитрии Живоглядове и арбитр встречи Артем Чистяков удалил футболиста с поля.

Также за выход за пределы технической зоны главный тренер «Краснодара» Александр Старожук оштрафован на 10 000 рублей и еще клуб получил штраф на 20 000 рублей за появление постороннего лица без разрешения судьи.