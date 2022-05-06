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КДК РФС отменил удаление форварда Апекова в матче «Краснодар» — «Локомотив»

Георгий Скобликов
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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) отменил красную карточку форварда «Краснодара» Руслана Апекова в матче 19-го тура премьер-лиги с «Локомотивом» (1:0). Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что такое решение вынесено на основании оценки Экспертно-судейсткой комиссии при президенте РФС (ЭСК РФС).

«По регламенту «Краснодар» направили заявление в ЭСК РФС, чтобы они дали заключение по удалению Руслана Апекова. Она установила ошибочное удаление Апекова. В соответствии с решением ЭСК РФС КДК РФС отменил красную карточку игрока», — сказал Григорьянц.

На 76-й минуте перенесенного матча 19-го тура Тинькофф РПЛ «Краснодар» — «Локомотив» (1:0) Апеков нарушил правила на защитнике железнодорожников Дмитрии Живоглядове и арбитр встречи Артем Чистяков удалил футболиста с поля.

Также за выход за пределы технической зоны главный тренер «Краснодара» Александр Старожук оштрафован на 10 000 рублей и еще клуб получил штраф на 20 000 рублей за появление постороннего лица без разрешения судьи.

ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
Александр Сторожук
1
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3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
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 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
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 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
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 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
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 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
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 - : -
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 - : -
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