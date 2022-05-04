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«Краснодар» — «Локомотив»: форвард хозяев Апеков удалился через 5 минут после выхода на поле

Иван Торопцев
Корреспондент
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Нападающий «Краснодара» Руслан Апеков получил красную карточку в перенесенном матче 19-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива».

На 76-й минуте форвард грубо нарушил правила на защитнике железнодорожников Дмитрии Живоглядове.

Апеков провел на поле 5 минут: он появился на 71-й минуте, заменив Никиту Кривцова.

Удаление Апекова уравняло составы команд: «Локомотив» с начала второго тайма играл в меньшинстве из-за красной карточки, которую получил Константин Марадишвили.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 19-й тур
04 мая, 19:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Локомотив
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
0
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3
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 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
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 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
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 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
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