Защитник «Химок» Эльмир Набиуллин дисквалифицирован на шесть матчей РПЛ

Защитник «Химок» Эльмир Набиуллин дисквалифицирован на шесть матчей Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) за грубую игру во встрече 27-го тура против «Уфы» (1:1), сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

Напомним, что в прошедшей игре Набиуллин влетел в ногу вратаря «Уфы» Александра Беленова, который пытался выбить мяч. Беленов получил травму и был заменен. А Набиуллин получил красную красную карточку.

«Набиуллин был удален за грубую игру в отношении вратаря Беленова, который получил травму не смог доиграть матч, получил травму. В протоколе имеется запись о том, что была нанесена травма вратарю. Перед рассмотрением у «Уфы» запрошены медицинские документы. Получили обследование и заключение специалиста по данному вопросу. На заседании присутствовал Набиуллин и врач «Уфы», — заявил глава КДК РФС.

Григорьянц также сообщил, что по документам минимум две недели Беленов проведет амбулаторное лечение с определенными средствами.

«Беленову потребуетсяя операция. Срок его восстановления неизвестен. Набиуллин за прямое удаление и грубую игру, повлекшую травму соперника, дисквалифицирован на шесть матчей РПЛ. По статье если игрок, получивший травму, будет лечиться более 2 недель, то автоматически 6 матчей дисквалификация», — сказал он.

Также глава КДК заявил, что Набиуллин и главный тренер «Химок» Сергей Юран оштрафованы на 100 000 рублей за нарушения в ходе матча.