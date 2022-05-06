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Защитник «Химок» Эльмир Набиуллин дисквалифицирован на шесть матчей РПЛ

Георгий Скобликов
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Защитник «Химок» Эльмир Набиуллин дисквалифицирован на шесть матчей Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) за грубую игру во встрече 27-го тура против «Уфы» (1:1), сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

Напомним, что в прошедшей игре Набиуллин влетел в ногу вратаря «Уфы» Александра Беленова, который пытался выбить мяч. Беленов получил травму и был заменен. А Набиуллин получил красную красную карточку.

«Набиуллин был удален за грубую игру в отношении вратаря Беленова, который получил травму не смог доиграть матч, получил травму. В протоколе имеется запись о том, что была нанесена травма вратарю. Перед рассмотрением у «Уфы» запрошены медицинские документы. Получили обследование и заключение специалиста по данному вопросу. На заседании присутствовал Набиуллин и врач «Уфы», — заявил глава КДК РФС.

Григорьянц также сообщил, что по документам минимум две недели Беленов проведет амбулаторное лечение с определенными средствами.

«Беленову потребуетсяя операция. Срок его восстановления неизвестен. Набиуллин за прямое удаление и грубую игру, повлекшую травму соперника, дисквалифицирован на шесть матчей РПЛ. По статье если игрок, получивший травму, будет лечиться более 2 недель, то автоматически 6 матчей дисквалификация», — сказал он.

Также глава КДК заявил, что Набиуллин и главный тренер «Химок» Сергей Юран оштрафованы на 100 000 рублей за нарушения в ходе матча.

Эльмир Набиуллин
Футбол
РПЛ
РФС
ФК Химки
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 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.05 14:00
Урал – Спартак
 - : -
7.05 16:30
Зенит – Химки
 - : -
7.05 16:30
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 - : -
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Уфа – Ростов
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8.05 16:30
Арсенал – Краснодар
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