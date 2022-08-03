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Судейство

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ЭСК РФС: Москалев ошибочно назначил пенальти в ворота «Урала» в матче с «Краснодаром»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза признала, что главный судья матча 3-го тура РПЛ «Урал» — «Краснодар» (1:3) Владимир Москалев ошибся, назначив пенальти в ворота екатеринбуржцев на 70-й минуте встречи.

В ЭКС рассмотрели два эпизода в связи с просьбой «Урала».

Члены комиссии единогласно считают, что в действиях форварда «быков» Алексея Ионова в борьбе за мяч с вратарем Ильей Помазуном имелись элементы симуляции: футболист умышленно отставлял правую ногу в направлении голкипера, инициируя контакт с ним, в то время как сам Помазун убирал свои руки, чтобы избежать контакта с нападающим. Также в ЭСК отметили, что Ионов начал падение еще до контакта с Помазуном. Комиссия считает, что ВАР обоснованно пригласил Москалева к монитору для просмотра эпизода, однако решение назначить 11-метровый является ошибочным.

При этом в ЭСК решили, что судья верно не назначил пенальти в ворота «Краснодара» на 3-й минуте. По мнению членов комиссии, рука защитника «быков» Сергея Бородина во время контакта с мячом находилась в естественном положении при развороте тела. Она не была напряжена, и защитник не делал движения в направлении мяча. По мнению большинства членов комиссии, данный контакт мяча с рукой не является наказуемым.

Источник: https://rfs.ru/news/216408
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Урал
Владимир Москалев
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