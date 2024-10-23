Аршавин ответил на вопросы о зарплате футболистов

Бывший капитан сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о зарплатах футболистов после карьеры.

«Жирков заявил, что тратит в месяц больше миллиона рублей? Думаю, кто сколько сохранил, у кого какие потребности, тот столько и тратит. Кто-то меньше, кто-то больше. Трудно ли мне было «падать» в заработке? Мне — нет. Потому что к концу карьеры я стал зарабатывать примерно столько, сколько сейчас. Но в целом такая проблема, конечно, существует — возникают трудности у семей», — приводит слова Аршавина «РБ Спорт».

Аршавин и Жирков играли за сборную России на чемпионате Европы 2008 года, где взяли бронзу, неоднократно становились чемпионами России, а также успели запомниться и в АПЛ за «Арсенал» и «Челси» соответственно.