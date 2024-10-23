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Двукратный призер Олимпийских игр Ридзик: «На дух не переношу, ни футбол, ни футболистов»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Бронзовый призер Игр в Пхенчхане-2018 и Пекине-2022 по ски-кроссу Сергей Ридзик в интервью «СЭ» назвал любимые виды спорта.

— Следите ли за своей дисциплиной?

— Периодически поглядываю, но не сказал бы, что очень внимательно. Наших спортсменов не допускают же к международным стартам, а я всегда больше следил за своими. Поэтому интерес минимальный. Больше смотрю другие виды спорта.

— Сами на лыжи вообще не встаете?

— Не так часто. Не стремлюсь кататься, нет желания до сих пор.

— В футбол побегать?

— Вообще ненавижу футбол. На дух не переношу, ни футбол, ни футболистов. Могу поиграть в настольный теннис, пострелять, люблю картинг, боулинг, иногда могу поиграть в русский бильярд.

Сергей Ридзик. «Переключился на семейную жизнь». Двукратный призер Олимпиады Сергей Ридзик завершил карьеру

Сергей Ридзик
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