Камоцци считает, что для борьбы за титул «Спартаку» нужны игроки уровня Кордобы

Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци поделился мнением о нападающем красно-белых Шамаре Николсоне.

«Сейчас Николсон выглядит неплохо, видимо, Станкович нашел к нему подход. Но я не уверен, что Шамар поможет «Спартаку» в борьбе за трофеи. «Спартаку» нужен кто-то такой, как Кордоба», — сказал Камоцци.

В текущем сезоне на счету ямайского футболиста 8 матчей, 3 забитых мяча и 2 результативных передачи во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 19 очками. Следующий матч команда проведет на выезде против «Пари НН» 27 октября в рамках 13-го тура чемпионата России.