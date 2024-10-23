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Рахимов — о слухах про свою отставку из «Рубина»: «Знаю об этих разговорах. Меня не удивляет»

Алина Савинова
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Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов отреагировал на слухи про свое увольнение из казанской команды.

В среду, 23 октября, казанская команда обыграла «Акрон» (1:0) в матче 6-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России и вышла в плей-офф турнира.

«Знаю я об этих разговорах. Меня это не удивляет. Если я буду на этом концентрироваться, то вместо язвы желудка у них — она будет у меня. Я делаю свою работу, есть доверие президента клуба, есть доверия раиса республики. Может я уже надоел за полтора года. Я столько лет уже в футболе и понимаю, что это не закончится», — цитирует Рахимова «БИЗНЕС Online».

В РПЛ «Рубин» располагается на седьмой позиции. Команда набрала 15 очков за 12 туров.

59-летний Рахимов возглавляет «Рубин» с 2023 года.

Источник: БИЗНЕС Online
Рашид Рахимов
Футбол
ФК Рубин (Казань)
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2
 Зенит 12 9 2 1 28-4 29
3
 Локомотив 12 9 0 3 26-16 27
4
 ЦСКА 12 7 2 3 22-7 23
5
 Динамо 12 7 2 3 23-12 23
6
 Спартак 12 5 4 3 17-12 19
7
 Рубин 12 4 3 5 14-19 15
8
 Ростов 12 3 4 5 14-21 13
9
 Кр. Советов 12 3 3 6 11-17 12
10
 Акрон 12 3 3 6 16-25 12
11
 Пари НН 12 3 3 6 12-22 12
12
 Динамо Мх 12 2 5 5 5-10 11
13
 Химки 12 2 5 5 11-20 11
14
 Факел 12 2 4 6 8-20 10
15
 Оренбург 12 1 5 6 14-22 8
16
 Ахмат 12 0 6 6 9-23 6
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