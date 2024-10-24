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Сегодня, 00:54

Нападающий «Зенита» Артур может вернуться в Бразилию

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Зенита» Артур в ближайшее время может вернуться в чемпионат Бразилии.

Журналист Жорже Никола сообщил в своем новом ролике на YouTube-канале, что игрока предложили «Фламенго» и «Крузейро». Однако, на данный момент никаких конкретных переговоров между сторонами не было.

26-летний бразилец перешел в «Зенит» из «Палмейраса» в начале 2024 года. Контракт рассчитан до 2027 года.

В этом сезоне Артур сыграл в 14 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 5 результативных передач.

Футбол
ФК Зенит
ФК Крузейро
ФК Фламенго
Артур (Зенит)
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 Краснодар 12 9 3 0 25-5 30
2
 Зенит 12 9 2 1 28-4 29
3
 Локомотив 12 9 0 3 26-16 27
4
 ЦСКА 12 7 2 3 22-7 23
5
 Динамо 12 7 2 3 23-12 23
6
 Спартак 12 5 4 3 17-12 19
7
 Рубин 12 4 3 5 14-19 15
8
 Ростов 12 3 4 5 14-21 13
9
 Кр. Советов 12 3 3 6 11-17 12
10
 Акрон 12 3 3 6 16-25 12
11
 Пари НН 12 3 3 6 12-22 12
12
 Динамо Мх 12 2 5 5 5-10 11
13
 Химки 12 2 5 5 11-20 11
14
 Факел 12 2 4 6 8-20 10
15
 Оренбург 12 1 5 6 14-22 8
16
 Ахмат 12 0 6 6 9-23 6
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