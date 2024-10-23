Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 21:08

Аршавин: «Уверен, на матч сборной с легионерами РПЛ придет полный стадион»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин рассказал, как относится к возможному матчу национальной команды против сборных легионеров РПЛ.

«Мне было бы интересно. Необязательно звать туда только Клаудиньо, Вендела. Просто хочется, чтобы собрали сильнейших легионеров и сыграли такой матч. Уверен, что придет полный стадион и будет праздник», — приводит «РБ Спорт» слова Аршавина.

Также он оценил идею проведения игры со сборной медиалиги.

«Я против. Не тот уровень. Со спортивной точки зрения слишком слабый уровень», — добавил экс-футболист.

Российские клубы и национальная сборная отстранены от международных турниров с февраля 2022 года из-за санкций со стороны УЕФА и ФИФА.

Ранее был проведен октябрьский сбор национальной команды. Сборная России не сыграла ни одного товарищеского матча из-за отсутствия соперников.

Источник: РБ Спорт
Андрей Аршавин
Футбол
РПЛ
Сборная России по футболу
Читайте также
Военный истребитель упал во время тренировочного полета в Бразилии
В Узбекистане заявили об отправке в РФ тел погибших россиян после судмедэкспертизы
Эксперты рассказали, выгодно ли брать отпуск в ноябре 2024 года
Болел за «Спартак», получал меньше всех в «Динамо», любил омара под майонезом. Десять малоизвестных фактов о Льве Яшине
Экс-игрок «Арсенала» Уилшир вошел в тренерский штаб «Норвича»
Наир Тикнизян и Яна Ромашкина воспитывают сына
Популярное видео
«Оренбург» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Крылья Советов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Локомотив»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Ростов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Факел»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Арсенал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Торпедо»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 12-го тура 20 октября
«Шинник» — «Балтика»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Алания»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Уфа»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» разгромил «Спартак», «Химки» обыграли «Локо»: голы дня
«Сочи» — «Родина»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Дубль Мостового и волевая победа «Факела» в Грозном: голы дня РПЛ
«Алания» — «Балтика»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Сборная России: матчи и соперники в ноябре — команды и состав
В Афганистане считают возможным провести футбольный матч против сборной России
Колосков — о матче России с Брунеем: «Соперник подбирается по принципу «не с кем захотим, а кто согласится»
В РФС рассказали о сумме расходов на приглашение сборных в Россию
Митрофанов объяснил, почему не состоялся матч с Пакистаном: «Они не смогли разобраться во внутренних вопросах»
Митрофанов — о матчах сборной в 2025 году: «Хотим играть в России»
Митрофанов объяснил, почему сборная России не проводит матчи с клубами РПЛ и медиалиги
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости