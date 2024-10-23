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Газзаев поддержал идею возвращения пива на стадионы: «Для болельщиков надо создавать все удобства»

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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в комментарии «СЭ» высказался о возможном возвращении пива на стадионы.

«Я поддерживаю идею продажи пива на стадионах потому, что для болельщиков надо создавать все удобства. Я считаю, что в этом нет никаких проблем. Это будет выгодно и для клубов с финансовой точки зрения, и для болельщиков, которые смогут выпить во время мачта, например, одну кружку пива, и от этого ничего страшного не будет. Это было и в Советском Союзе, и сейчас в Европе это есть. Мы видим, что там с этим проблем нет», — сказал Газзаев «СЭ».

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в интервью «СЭ» высказался за возвращение пива на стадион. Запрет на продажу алкогольного пива на спортивных объектах в России действует с 2005 года.

Денис Сафронов

Валерий Газзаев
Максим Митрофанов
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2
 Зенит 12 9 2 1 28-4 29
3
 Локомотив 12 9 0 3 26-16 27
4
 ЦСКА 12 7 2 3 22-7 23
5
 Динамо 12 7 2 3 23-12 23
6
 Спартак 12 5 4 3 17-12 19
7
 Рубин 12 4 3 5 14-19 15
8
 Ростов 12 3 4 5 14-21 13
9
 Кр. Советов 12 3 3 6 11-17 12
10
 Акрон 12 3 3 6 16-25 12
11
 Пари НН 12 3 3 6 12-22 12
12
 Динамо Мх 12 2 5 5 5-10 11
13
 Химки 12 2 5 5 11-20 11
14
 Факел 12 2 4 6 8-20 10
15
 Оренбург 12 1 5 6 14-22 8
16
 Ахмат 12 0 6 6 9-23 6
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Динамо Мх – Акрон
 - : -
26.10 16:30
ЦСКА – Факел
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26.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
27.10 12:00
Оренбург – Рубин
 - : -
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