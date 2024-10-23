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Гендиректор «Ахмата» об уходе Конате: «Он уехал зарабатывать деньги»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Генеральный директор «Ахмат» Ахмед Айдамиров прокомментировал уход из команды летом нападающего Мохамеда Конате.

Летом 26-летний форвард покинул грозненцев после окончания контракта с клубом. Он стал игроком «Эр-Рияда» из Саудовской Аравии.

«Не считаю ошибкой то, что не удалось удержать Конате. Человек сделал для клуба все, что мог сделать. Ему предложили такой контракт, который бы в России никто не предложил. Он уехал зарабатывать деньги», — цитирует Айдамирова РИА «Новости».

Конате выступал за «Ахмат» с 2021 года. Он провел за команду 90 матчей, забил 34 мяча и сделал 3 голевые передачи.

Источник: РИА «Новости»
Мохамед Конате
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
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 Химки 12 2 5 5 11-20 11
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