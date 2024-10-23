Аршавин — о тратах Жиркова: «Надо порадоваться за него, он же не своровал эти деньги»

Бывший футболист сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин высказался о тратах своего бывшего одноклубника Юрия Жиркова.

«Как я отношусь в целом к тому, что футболисты рассказывают о своих тратах? Журналисты спрашивают — они отвечают. В принципе не вижу ничего страшного. Такие большие суммы, как миллион в месяц, не разозлят людей? Но Юра же не своровал их где-то, он заработал честной, хорошей карьерой. Наоборот, надо порадоваться за человека, что после карьеры он может себе позволить тратить столько», — приводит слова Аршавина «РБ Спорт».

11 октября Жирков рассказал, что тратит в месяц больше миллиона рублей. По его словам, в эту сумму входят траты на покупку антиквариата в его коллекцию, на семью и продукты.