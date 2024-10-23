Защитник «Химок» Ориньо — о словах Абаскаля: «Вкус ветчины можно попробовать, когда находишься на первом месте»

Защитник «Химок» Ориньо в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова бывшего главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

Ранее испанский специалист заявил: «Иногда нужно поесть говна, чтобы узнать вкус ветчины».

«Я знаю про Гильермо Абаскаля. Если ему надо попробовать фекалии, перед тем, как попробовать ветчину, то это его право. «Химки» попробовали вкус ветчины после победы над «Локомотивом»? У нас вкус победы. Считаю, что вкус ветчины можно попробовать, когда находишься на первом месте в турнирной таблице», — сказал Ориньо «СЭ».

«Химки» после двенадцатого тура занимают тринадцатое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков.