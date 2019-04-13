"Енисей" и "Уфа" сыграли вничью в Красноярске

"Енисей" и "Уфа" в матче 23-го тура чемпионата России сыграли вничью - 0:0.

"Уфа" на 7-й минуте матча не смогла реализовать пенальти. 11-метровый в исполнении Оливье Тилля отбил Юрий Нестеренко.

"Енисей" под руководством Дмитрия Аленичева не побеждает в премьер-лиге уже седьмой матч подряд. Команда находится на последнем месте в турнирной таблице.

"Уфа" после назначения Вадима Евсеева на пост главного тренера не проигрывает три матча. Ранее команда сыграла вничью с ЦСКА (2:2) и победила "Ростов" (1:0). Уфимцы занимают 14-е место и находятся в зоне стыковых матчей.

Чемпионат России

Премьер-лига

23-й тур

"Енисей" (Красноярск) - "Уфа" - 0:0

Нереализованный пенальти: Тилль, 7 (вратарь)

"Енисей": Нестеренко, Ятченко, Грицаенко, Гаджибеков, Сарр, Кичин, Огуде, Зотов (Комков, 56), Семакин, Кутьин (Саркисов, 55), Соболев.

"Уфа": Беленов, Живоглядов, Неделчару, Аликин, Никитин, Круговой, Карп, Тилль, Ванек (Пауревич, 53), Бизяк (Безденежных, 84), Вомбергар (Сысуев, 62).

Предупреждения: Карп, 15. Кичин, 17. Живоглядов, 45.

Судьи: Карасев. Чельцов (оба - Москва), Гаврилин (Владимир).

13 апреля. Красноярск. Стадион "Центральный".