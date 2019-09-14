Эль-Кабир рассказал, за счет чего «Урал» победил «Спартак»
18:41
Полузащитник «Урала» Отман Эль-Кабир после победы над «Спартаком» в матче 9-го тура премьер-лиги (1:2) заявил, что его команда использовала ошибки соперника во втором тайме, когда забила два гола.
— Мы начали плохо, проявили уважение к хозяевам, отдали им мяч, но потом вернулись в игру, — сказал Эль-Кабир в эфире канала «Матч Премьер». — В последние 20 минут первого тайма начали давить, стали играть выше, продолжили делать это во втором тайме. Мы использовали ошибки соперника и забили 2 гола.
С тех пор, как я пришел в «Урал», мы только один раз проиграли «Спартаку». Надеюсь, победная серия продолжится.
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