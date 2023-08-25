Экс-защитник «Амкара» Попов не исключает отставки Юрана

Бывший защитник «Амкара» Алексей Попов поделился мнением о будущем Сергея Юрана в «Пари НН».

«В «Пари НН» изначально поставили не на ту лошадь (улыбается). Пока нижегородцы не показывают какую-либо достойную игру, поэтому не исключаю там кадровые перестановки.

Это нормальная практика, что главный тренер постоянно сидит на чемоданах — он должен быть готов к отставке", — цитирует Попова betonmobile.ru.

«Пари НН» после 5 туров РПЛ набрал 4 очка и занимает 13-е место.