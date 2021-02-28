Экс-инспектор ФИФА считает удаление Зобнина справедливым

Бывший инспектор ФИФА и УЕФА Натан Бартфельд прокомментировал «СЭ» удаление Романа Зобнина в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ между «Спартаком» и казанским «Рубином».

«Зобнин засадил Макарову по ногам без мяча. Судья не мог не наказать Романа желтой карточкой. Там не было агрессии, то есть прямой красной, но было безрассудное поведение. Игра идет очень грубая, команды жестко показывают себя на поле. Три момента, где потребовались врачи. Я не вижу, что судья как-то повлиял на такие жесткие единоборства. Посмотрим второй тайм, он очень важен», — сообщил Бартфельд «СЭ».

«Спартак» в самом конце матча 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» остался в меньшинстве. На 45+3-й минуте встречи за вторую желтую карточку с поля был удален Роман Зобнин.

(Артем Бухаев)