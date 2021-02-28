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«Спартак» — «Рубин»: арбитр Лапочкин правильно удалил Зобнина. Спартаковец виноват сам

15:02
Зобнин ударил по голеностопу Макарова. Фото "СЭ"
Зобнин ударил по голеностопу Макарова. Фото "СЭ"
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На 37-й и 45+3-й минутах матча 20-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — «Рубин» арбитр Сергей Лапочкин дважды принял верные решения, показав желтые карточки полузащитнику красно-белых Роману Зобнину.

Сначала спартаковец прихватил руками Хвичу Кварацхелию, сорвав перспективную атаку, а затем ударил по голеностопу Дениса Макарова. Во втором случае мяч находился в другой стороне — попытки отобрать его у игрока казанской команды не было.

В целом судье удалось справиться с игрой, изобиловавшей физической борьбой и стыками. Остальные предупреждения (Олега Шатову, Самюэлю Жиго, Виктору Мозесу и Сильвие Бегичу) были вынесены, когда для этого возникали основания.

Счет после первого тайма ничейный — 0:0.

(Александр Бобров)

Спартак — Рубин

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