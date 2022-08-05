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Сегодня, 08:05

Лепсая: «Сегодня «Локо» не «Сапсан» и даже не паровоз. Дрезина!»

Экс-генеральный директор «Балтики» Лепсая высказался о ситуации в «Локомотиве»
Александр Кружков
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Футболисты «Локомотива».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Экс-генеральный директор «Балтики», бывший руководитель международного отдела «Сатурна» Тимур Лепсая в интервью «СЭ» высказался о ситуации в «Локомотиве».

— После прихода в «Локомотив» Ральф Рангник заявил: «Из паровоза хотим сделать «Сапсан». Как охарактеризуете то, что получилось?

— Сегодня это не «Сапсан» и даже не паровоз. Дрезина! Достаточно взглянуть на турнирную таблицу и вспомнить, с каким счетом в последнем туре команда проиграла в Петербурге. Да и тренерская свистопляска, мягко говоря, не внушает оптимизма. Может, я не прав, и со временем дрезина на ручной тяге превратится в скоростной поезд на магнитной подушке. Но в данный момент предпосылок не видно.

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Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Ральф Рангник
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
Результаты / календарь
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30 тур
6.08 15:00
Урал – Спартак
 - : -
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 - : -
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 - : -
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.08 20:00
Ростов – Оренбург
 - : -
7.08 20:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
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ЖК
Г
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 3
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
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