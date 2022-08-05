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Лепсая о новых контрактах Вендела, Малкома и Клаудиньо: «За «Зенитом» стоит госкорпорация. Отсюда и щедрость»

Тимур Лепсая прокомментировал решение «Зенита» переподписать контракты с бразильскими легионерами
Александр Кружков
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Малком и Клаудиньо.
Фото ФК «Зенит»

Бывший руководитель международного отдела «Сатурна», один из главных экспертов по латиноамериканскому футбольному рынку Тимур Лепсая в интервью «СЭ» прокомментировал решение «Зенита» переподписать контракты с бразильскими легионерами.

— Вы считаете, что «Зенит» открыл ящик Пандоры, продлив контракты с Венделом, Малкомом, Клаудиньо. Ну а что клубу оставалось делать? Смотреть, как разбегаются его игроки?

— Здесь палка о двух концах. Возьмем Галицкого. Он вкладывает в «Краснодар» личные средства. В этом году из-за решения ФИФА обжегся на иностранцах и теперь очень осторожно подходит к приглашению зарубежных футболистов. Его можно понять. За «Зенитом» стоит госкорпорация. Отсюда и щедрость. Вот и в ситуации с бразильцами решили, что проще переплатить. Подстраховались.

Думаю, этот сезон Вендел, Малком и Клаудиньо точно проведут в Петербурге. Загадывать на более долгий срок не имеет смысла. Если снимут санкции и Россия в 2023-м вернется в еврокубки, бразильцы могут и дальше играть за «Зенит». Но если бан затянется, а ФИФА подготовит нам очередной сюрприз, даже такому богатому клубу будет тяжело удержать классных легионеров.

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Клаудиньо
Малком Филипе (Малком)
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
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ФК Зенит
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2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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 - : -
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Краснодар – Локомотив
 - : -
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 - : -
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Торпедо – Химки
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П
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Оренбург

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И К Ж
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