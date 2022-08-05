Лепсая о новых контрактах Вендела, Малкома и Клаудиньо: «За «Зенитом» стоит госкорпорация. Отсюда и щедрость»

Бывший руководитель международного отдела «Сатурна», один из главных экспертов по латиноамериканскому футбольному рынку Тимур Лепсая в интервью «СЭ» прокомментировал решение «Зенита» переподписать контракты с бразильскими легионерами.

— Вы считаете, что «Зенит» открыл ящик Пандоры, продлив контракты с Венделом, Малкомом, Клаудиньо. Ну а что клубу оставалось делать? Смотреть, как разбегаются его игроки?

— Здесь палка о двух концах. Возьмем Галицкого. Он вкладывает в «Краснодар» личные средства. В этом году из-за решения ФИФА обжегся на иностранцах и теперь очень осторожно подходит к приглашению зарубежных футболистов. Его можно понять. За «Зенитом» стоит госкорпорация. Отсюда и щедрость. Вот и в ситуации с бразильцами решили, что проще переплатить. Подстраховались.

Думаю, этот сезон Вендел, Малком и Клаудиньо точно проведут в Петербурге. Загадывать на более долгий срок не имеет смысла. Если снимут санкции и Россия в 2023-м вернется в еврокубки, бразильцы могут и дальше играть за «Зенит». Но если бан затянется, а ФИФА подготовит нам очередной сюрприз, даже такому богатому клубу будет тяжело удержать классных легионеров.