Тимур Лепсая: «Бека-Бека и шести миллионов не стоит. В истории его продажи много странного»

Очередной герой авторской рубрики «СЭ» 15 к 1 — экс-генеральный директор «Балтики» и бывший руководитель международного отдела «Сатурна», один из главных экспертов по латиноамериканскому футбольному рынку.

1 — Резко возросший спрос в РПЛ на футболистов из Латинской Америки объясняется тем, что из Европы к нам теперь почти никто не едет?

— Конечно, это ключевой фактор. Хотя я всегда считал латиноамериканский рынок более перспективным, чем европейский. Имею в виду соотношение «цена — качество». Южная Америка — кладезь талантов. При должном уровне работы, глубоком погружении в скаутинг там можно найти хороших, а главное, бюджетных игроков.

2 — В «Зенит» летом перешли бразильцы Иван и Мантуан. В ЦСКА — чилиец Мендес и бразилец Мойзес, плюс армейцы близки к приобретению аргентинца Магальяна и уругвайца Сосы. «Динамо» помимо парагвайца Роберто Фернандеса собирается укрепить оборону мексиканцем Сесаром Монтесом. Кто из них в вашем личном рейтинге номер один?

— Я бы выделил Магальяна. Помню его по матчам за «Боку». Классный центральный защитник, в Аргентине ему прочили большое будущее. В 2019-м заключил контракт с «Аяксом». Да, не заиграл, но этот переход говорит об уровне футболиста. Абы кого в такой клуб не позовут.

Пока не знаем, договорится ЦСКА с Магальяном или нет, а вот «Динамо» уже можно поздравить с покупкой Фернандеса. В борьбе за него москвичи опередили мексиканские и бразильские клубы. По моей информации, всерьез интересовались им и «Брага» с «Альмерией». Парагвайские центральные защитники — устоявшийся бренд. Трудяги, физически крепкие, обученные, с великолепными бойцовскими качествами. К тому же более дисциплинированные, чем бразильцы и аргентинцы.

Монтес тоже надежный защитник, основной игрок сборной Мексики. К нему проявляли интерес и европейские клубы, и российские, но только «Динамо» недавно вступило в переговоры. Посмотрим, чем они закончатся. Если Монтеса удастся подписать, РПЛ получит яркого игрока. Мексиканцев в России еще не было.

Лисандро Магальян. Фото Global Look Press

3 — Если Монтес так хорош, как его расписывают, почему же он до сих пор не в Европе?

— Игрок-то качественный. Но недешевый. Transfermarkt оценивает его в семь миллионов евро. Значит, реальная цена на 30 процентов выше. Не каждому середняку по карману. А испанские и португальские топы, которые активно работают на латиноамериканском рынке, не готовы брать футболиста из Мексики и сразу вводить в состав. Понимают, что потребуется время на адаптацию.

С мексиканцами в этом смысле часто возникают сложности. Ребята с апломбом, капризные. Знают, что в любой момент могут вернуться на родину, где всегда примут с распростертыми. Чемпионат там сильный, платят щедро. Тот же Монтес в «Монтеррее» сейчас получает минимум миллион долларов в год. А то и больше. Вот почему мексиканцев, успешно играющих в Европе, единицы. Что ж, тем интереснее будет понаблюдать за Монтесом. Если, конечно, доедет до России.

4 — Вы знакомы с Фабианом Бальбуэной, теперь уже бывшим защитником «Динамо». Россию он покинул из-за жены?

— С моей стороны было бы некорректно углубляться в детали. Если коротко — у супруги Фабиана возникли проблемы, которые можно решить лишь в испаноязычной среде.

Так что с политикой отъезд игрока никак не связан. Финансовой подоплеки здесь тоже не было. Бальбуэна не торговался, не выкручивал «Динамо» руки. Наоборот, не хотел никуда уходить, до последнего надеялся, что все устаканится. Но... В итоге отправился в «Коринтианс», причем зарабатывает там меньше, чем в России. Если с проблемами, о которых я упомянул, удастся разобраться, в 2023-м парагваец вернется в «Динамо».

Фабиан Бальбуэна. Александр Федоров, Фото «СЭ»

5 — Как для себя объясняете поступок Гильермо Варелы, который накануне матча с «Торпедо» сбежал с динамовской базы?

— На мой взгляд, во всем виноват его агент Пабло Бентанкур. В «Зените» — то после отъезда Юри Алберто запаниковали, поняли, что и других бразильцев могут потерять. Их агенты использовали эту ситуацию как рычаг, вынудив клуб подписать новые контракты с Венделом, Малкомом, Клаудиньо. На улучшенных условиях. Тем самым «Зенит» открыл ящик Пандоры.

Кое-кто из оставшихся в РПЛ легионеров захотел пойти той же дорогой. Бентанкур начал предлагать Варелу разным клубам. Заручившись согласием «Фламенго», пришел к руководителям «Динамо» и заявил: «Удвойте моему клиенту зарплату, либо он уедет в Бразилию». Те были готовы вступить в переговоры. Но Бентанкур решил надавить — и перегнул палку. Подумал, что исчезновение защитника с базы перед ответственной игрой заставит клуб встрепенуться, Варелу сразу завалят деньгами.

План провалился. Бентанкур переблефовал. «Динамо» не стало поддаваться на шантаж, и Вареле пришлось паковать чемоданы. Хотя в Москве его все устраивало. Парень-то нормальный. Просто сильно подвержен влиянию агента. Тот убедил Гильермо пойти ва-банк. Наверное, в каких-то европейских клубах это сработало бы. Но в «Динамо» моментально свернули переговоры — и правильно сделали.

Во-первых, началась бы цепная реакция — повышения зарплаты могли бы потребовать и другие игроки. Во-вторых, за адекватные деньги найти правого защитника не так уж и сложно. Позиция не самая дефицитная. Плюс есть Паршивлюк. На уровне РПЛ он в порядке, а еврокубков в ближайший сезон не предвидится.

Гильермо Варела. Александр Федоров, Фото «СЭ»

6 — «Динамо» оштрафовало Варелу на месячную зарплату. «Фламенго» компенсирует ему эту сумму?

— Не факт. По крайней мере я на месте руководителей «Фламенго» сказал бы игроку: «То, что вы с агентом не смогли все сделать грамотно, вовремя не отправили в «Динамо» бумагу о приостановке контракта, воспользовавшись циркуляром ФИФА, — не наша зона ответственности».

Да и деньги тут не главное. Благодаря яркой игре за «Динамо» Варела вернулся в сборную Уругвая, о чем давно мечтал. У него были хорошие шансы поехать на чемпионат мира в Катар. Сейчас все под угрозой. Потому что во «Фламенго» справа играет Матеузиньо, один из лучших фланговых защитников Южной Америки. Если летом его не продадут в Европу, Варела будет под ним сидеть и вряд ли попадет на ЧМ-2022.

7 — Вы считаете, что «Зенит» открыл ящик Пандоры, продлив контракты с Венделом, Малкомом, Клаудиньо. Ну а что клубу оставалось делать? Смотреть, как разбегаются его игроки?

— Здесь палка о двух концах. Возьмем Галицкого. Он вкладывает в «Краснодар» личные средства. В этом году из-за решения ФИФА обжегся на иностранцах и теперь очень осторожно подходит к приглашению зарубежных футболистов. Его можно понять. За «Зенитом» стоит госкорпорация. Отсюда и щедрость. Вот и в ситуации с бразильцами решили, что проще переплатить. Подстраховались.

Думаю, этот сезон Вендел, Малком и Клаудиньо точно проведут в Петербурге. Загадывать на более долгий срок не имеет смысла. Если снимут санкции и Россия в 2023-м вернется в еврокубки, бразильцы могут и дальше играть за «Зенит». Но если бан затянется, а ФИФА подготовит нам очередной сюрприз, даже такому богатому клубу будет тяжело удержать классных легионеров.

Вендел и Клаудиньо. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

8 — Семь бразильцев в одной команде — риск?

— Нет. Но к ним нужен особый подход. В клубе должен быть человек, понимающий латиноамериканский менталитет. Желательно их соотечественник либо тот, кто жил в тех краях. А не рядовой переводчик, как в ЦСКА или «Динамо», которые тоже делают ставку на футболистов из Латинской Америки.

В «Зените» такой специалист есть — бразилец Вильям де Оливейра, один из ассистентов Семака. Оливейра долго играл в России, отлично говорит по-русски, служит буфером между легионерами и главным тренером. Со своей ролью прекрасно справляется, в команде здоровая атмосфера, количество иностранцев никак на нее не влияет.

9 — Роберто Манчини пару лет назад сказал: «Не люблю работать с бразильцами. Они бездельники». Разделяете мысль?

— Нет! Это стереотип. Из серии «все русские водку пьют, а все сицилийцы — мафиози». Хотя с бразильцами действительно непросто. Они страшно непунктуальные. Опоздание на полчаса в Бразилии вообще не считается опозданием!

Впрочем, подобная безалаберность имеет и плюсы. Именно это качество позволяет бразильцам чувствовать себя на поле раскрепощенно, спокойно идти в обводку. Для них не существует авторитетов.

Если в команде много легионеров из этой страны, под них нужно подстраиваться, вносить коррективы в тренировочный процесс. Учитывать, что кроссы они ненавидят, зато обожают возиться с мячом. С точки зрения трудолюбия парагвайцы и чилийцы, пожалуй, могут дать фору бразильцам. Но надо понимать, что и бразильцы все разные! Например, игроки из штата Рио-Гранде-ду-Сул, где куча выходцев из Германии, Италии, Польши, более работоспособные и дисциплинированные, чем те, кто родом из Салвадора и имеет африканские корни.

Бразилия — большая, неоднородная. Когда ЦСКА представлял Бруно Фукса с девушками в перьях, это выглядело полнейшим зашкваром для человека, знающего бразильские традиции. Все равно что Головина представили бы в «Монако» лезгинкой. Да, ее танцуют в России. Но на Кавказе, к которому Головин никакого отношения не имеет. Так и с самбой. Она популярна в Рио и на севере страны. А Фукс вырос на юге, в Порту-Алегри, где совсем другая культура.

Бруно Фукс. Александр Федоров, Фото «СЭ»

10 — Бруно Фукс и Адольфо Гайч стали в России объектами насмешек. Хотя за бразильского защитника ЦСКА заплатил 9,5 миллиона евро, а за аргентинского форварда — 8,5. Отбить затраты уже нереально?

— В ближайшее время? Исключено! Сегодня за такие деньги их точно никто не купит. Если руководство ЦСКА устанет им платить, может рассчитывать разве что на аренду. При этом основную часть расходов по зарплате по-прежнему будут нести армейцы. Второй вариант — расторжение контракта. Но это крайняя мера.

Фукс-то защитник квалифицированный. Поверьте, в олимпийскую сборную Бразилии пустышку не пригласят. Если бы не травмы, проявил бы себя в ЦСКА во всей красе. Что мешает Гайчу, трудно понять. В «Сан-Лоренсо» смотрелся неплохо, регулярно забивал. Высокий, мощный, хорош в верховых единоборствах. Казалось, такой форвард в России не затеряется. Но адаптация затянулась. Возможно, Гайчу не хватает в ЦСКА своего Оливейры.

11 — Все аплодируют «Локомотиву» за трансфер Алексиса Бека-Бека в «Ниццу». Вы восторгов не разделяете. Почему?

— Я по образованию экономист, кандидат наук. Считать умею. Бюджет «Локомотива» формируется в рублях. Год назад Бека-Бека покупали в «Кане» за 6 миллионов евро. Когда курс был 90. Сейчас продали за 12 миллионов по курсу 60. Плюс зарплата, бонусы, агентские... С учетом всех расходов и разницы в курсе валют заработать на трансфере «Локомотиву» не удалось. В лучшем случае вышли в ноль.

Впрочем, руководители «Локо» все равно молодцы. Для меня загадка, как они смогли убедить «Ниццу» выложить за Бека-Бека 12 миллионов. На мой взгляд, он и шести-то не стоит. В этой истории вообще много странного.

Алексис Бека Бека. Александр Федоров, Фото «СЭ»

12 — После прихода в «Локомотив» Ральф Рангник заявил: «Из паровоза хотим сделать «Сапсан». Как охарактеризуете то, что получилось?

— Сегодня это не «Сапсан» и даже не паровоз. Дрезина! Достаточно взглянуть на турнирную таблицу и вспомнить, с каким счетом в последнем туре команда проиграла в Петербурге. Да и тренерская свистопляска, мягко говоря, не внушает оптимизма. Может, я не прав, и со временем дрезина на ручной тяге превратится в скоростной поезд на магнитной подушке. Но в данный момент предпосылок не видно.

13 — Ваш друг Джано Ананидзе в апреле объявил о завершении карьеры. Чем теперь собирается заниматься?

— Пока с семьей отдыхает в Ницце. А дальше... Мне кажется, из него получится хороший тренер. Парень образованный, интеллектуальный, тонко понимает футбол. К сожалению, в последние годы он не приносил Джано никакого удовольствия. Наоборот, это было сплошное мучение. Травмы, травмы, травмы. Если Джано не разочаровался в футболе, скоро поступит на тренерские курсы. Параллельно планирует открыть в Тбилиси собственную академию.

Джано Ананидзе. Александр Федоров, Фото «СЭ»

14 — Ну и в финале два традиционных для этой рубрики вопроса. Жеглов был прав, когда подкинул кошелек Кирпичу?

— Нет! Нельзя нарушать закон. Даже если руководствуешься благими намерениями.

15 — Три не «люблю» на ваш выбор.

— Я ненавижу войны. Ложь. И несправедливость.