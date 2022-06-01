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Алдонин выразил свои соболезнования близким и родным экс-футболиста ЦСКА Александра Беркетова

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Экс-футболист ЦСКА Евгений Алдонин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на смерть Александра Беркетова.

«Я Саню знаю с шестнадцати лет, когда пришел в интернат. Всегда казался очень позитивным, открытым, добрым человеком и сильным футболистом в свое время. Та роль, которую он играл на футбольном поле, является одной из ключевых. Честно, до сих пор не могу поверить в эту новость. Шок испытываю. Выражаю слова соболезнования родными близким. Конечно, очень неожиданно. Печальная новость», — сказал Алдонин корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Ранее стало известно, что Беркетов умер в возрасте 46 лет. В составе ЦСКА он выигрывал чемпионат России и становился обладателем Кубка страны. Также футболист выступал за «Ротор».

После завершения карьеры Беркетов работал тренером в «Ростове», «Химках», минском «Динамо», «Роторе», «Луче-Энергии» и «Зените-2».

Александр Беркетов
Евгений Алдонин
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