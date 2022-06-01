Александр Кержаков женится на кинопродюсере. Свадьба запланирована на 4 июня

Бывший главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков женится на кинопродюсере Евгении Ледащевой.

Евгения является продюсером таких картин, как «Позитивное кино» и «Зеленый леопард», а также работала над короткометражным фильмом «Без секса».

Свадьба экс-нападающего «Зенита» с запланирована на 4 июня, сообщает Telegram-канал «Инсайды от Карпа».

По информации источника, со своей избранницей Кержаков состоит в отношениях уже несколько лет. Пара познакомилась во время съемок телевизионных проектов.