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Александр Кержаков женится на кинопродюсере. Свадьба запланирована на 4 июня

Бывший главный тренер «Нижнего Новгорода» Кержаков женится
Читать «СЭ» в

Бывший главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков женится на кинопродюсере Евгении Ледащевой.

Евгения является продюсером таких картин, как «Позитивное кино» и «Зеленый леопард», а также работала над короткометражным фильмом «Без секса».

Свадьба экс-нападающего «Зенита» с запланирована на 4 июня, сообщает Telegram-канал «Инсайды от Карпа».

По информации источника, со своей избранницей Кержаков состоит в отношениях уже несколько лет. Пара познакомилась во время съемок телевизионных проектов.

Александр Кержаков
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3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
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 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
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 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
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 Химки 30 7 11 12 34-47 32
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 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
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21.05 17:00
Химки – Спартак
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Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

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П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

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Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

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Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

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Краснодар

 15 1 0
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