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Сегодня, 19:14

Умер бывший футболист «Ротора» и ЦСКА Александр Беркетов

Иван Торопцев
Корреспондент
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Скончался бывший футболист «Ротора» и ЦСКА Александр Беркетов, сообщает тележурналист и колумнист «СЭ» Илья Казаков.

Беркетову было 46 лет.

В составе ЦСКА Беркетов выигрывал чемпионат России и становился обладателем Кубка страны.

После завершения карьеры Беркетов работал тренером в «Ростове», «Химках», минском «Динамо», «Роторе», «Луче-Энергии» и «Зените-2».

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 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
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 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
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Рубин – Уфа
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П
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 9
Далер Кузяев

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Реми Кабелла

Краснодар

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И К Ж
Максимилиано Кофрие

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Спартак

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 23 1 4
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