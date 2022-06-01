Умер бывший футболист «Ротора» и ЦСКА Александр Беркетов

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Скончался бывший футболист «Ротора» и ЦСКА Александр Беркетов, сообщает тележурналист и колумнист «СЭ» Илья Казаков.

Беркетову было 46 лет.

В составе ЦСКА Беркетов выигрывал чемпионат России и становился обладателем Кубка страны.

После завершения карьеры Беркетов работал тренером в «Ростове», «Химках», минском «Динамо», «Роторе», «Луче-Энергии» и «Зените-2».