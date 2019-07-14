Егорычев рассказал об адаптации к новой позиции

Полузащитник "Урала" Андрей Егорычев после матча первого тура чемпионата России против "Уфы"​ (3:2) признался, что ему непривычно играть на позиции правого полузащитника.

– Расскажи, какие у тебя впечатления от прошедшей игры?

– Хороший матч. Считаю, что сегодня мы играли лучше и должны были победить.

– Ты играл на непривычной для себя позиции правого полузащитника. Как прошла адаптация к игре в новом амплуа?

– Пока на этой позиции не все получается, все-таки действительно непривычно. Я все время играл в центре, всю свою карьеру провел именно там, так что сегодня что-то получилось, а что-то нет.

– Сегодня на улице плюс тридцать градусов, очень душно. Комфортно играть в такую погоду?

– В целом неплохо. Может быть, "Уфа" сегодня не была в порядке, мы оказались сильнее, поэтому нам не так тяжело было.

– Какие ожидания от сезона?

– Наша задача занять лучшее место в истории клуба, выше восьмого. Будем стараться ее выполнить, – сказал Егорычев в интервью клубной пресс-службе "Урала".

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