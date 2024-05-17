Шишкин сомневается, что Станкович в «Спартаке» сразу сможет дать результат

Бывший защитник московского «Спартака» Роман Шишкин поделился мнением о назначении Деяна Станковича новым главным тренером «Спартака».

«Станковича я знаю как хорошего футболиста, против которого, кстати, играл в 2006 году против «Интера». Человек выиграл Лигу чемпионов и так далее. Но «Спартаку» нужен тренер здесь и сейчас, чтобы бороться за высокие места, выигрывать титулы. А мы опять видим легионера, это первое, и второе — опять молодого тренера, который уже имеет какие-то определенные успехи, конечно, но тут главный вопрос, что «Спартак» такая команда, народная команда, она тем и отличается, что ей нужен результат сразу», — приводит слова Шишкина «РБ Спорт».

По мнению специалиста, «Спартаку» некогда тратить время на эксперименты и постороние команды, поскольку на это нужен не один год.

«Но, как мы видим по прошлым тренерам, по легионерам, все так и происходило. Команда выигрывает периодически, есть какие-то успехи, даже титулы выигрывали, и вроде как все хорошо было. Но как только они начинают ковыряться, где-то буксовать, то все, сразу отставка и так далее. Потому что в «Спартаке» не любят ждать, в «Спартаке» нужно, как я уже сказал, здесь и сейчас. Поэтому здесь у меня большие сомнения, что именно с этим тренером у красно-белых получится, скажем так, сыграть в короткую», — добавил Шишкин.

«Спартак» объявил о назначении Станковича 16 мая. Он начнет работать с командой с сезона-2024/25. Сейчас серб возглавляет «Ференцварош».

После 28 туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 46 очками. Исполняющим обязанности главного тренера московской команды является Владимир Слишкович.