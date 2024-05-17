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Сегодня, 09:15

Шишкин сомневается, что Станкович в «Спартаке» сразу сможет дать результат

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Бывший защитник московского «Спартака» Роман Шишкин поделился мнением о назначении Деяна Станковича новым главным тренером «Спартака».

«Станковича я знаю как хорошего футболиста, против которого, кстати, играл в 2006 году против «Интера». Человек выиграл Лигу чемпионов и так далее. Но «Спартаку» нужен тренер здесь и сейчас, чтобы бороться за высокие места, выигрывать титулы. А мы опять видим легионера, это первое, и второе — опять молодого тренера, который уже имеет какие-то определенные успехи, конечно, но тут главный вопрос, что «Спартак» такая команда, народная команда, она тем и отличается, что ей нужен результат сразу», — приводит слова Шишкина «РБ Спорт».

По мнению специалиста, «Спартаку» некогда тратить время на эксперименты и постороние команды, поскольку на это нужен не один год.

«Но, как мы видим по прошлым тренерам, по легионерам, все так и происходило. Команда выигрывает периодически, есть какие-то успехи, даже титулы выигрывали, и вроде как все хорошо было. Но как только они начинают ковыряться, где-то буксовать, то все, сразу отставка и так далее. Потому что в «Спартаке» не любят ждать, в «Спартаке» нужно, как я уже сказал, здесь и сейчас. Поэтому здесь у меня большие сомнения, что именно с этим тренером у красно-белых получится, скажем так, сыграть в короткую», — добавил Шишкин.

«Спартак» объявил о назначении Станковича 16 мая. Он начнет работать с командой с сезона-2024/25. Сейчас серб возглавляет «Ференцварош».

После 28 туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 46 очками. Исполняющим обязанности главного тренера московской команды является Владимир Слишкович.

Источник: РБ Спорт
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Агент Бабича верит, что футболист сможет сыграть в 30-м туре РПЛ

У Семака родилась вторая внучка
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
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18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 - : -
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 - : -
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 - : -
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 - : -
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 - : -
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

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Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
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Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

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