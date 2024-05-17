У Семака родилась вторая внучка

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак во второй раз стал дедушкой. О пополнении в семействе сообщила его дочь Майя.

«15.05.2024 мы стали родителями во второй раз, а Ева стала старшей сестрой», — написала она всоциальных сетях.

Первая внучка 48-летнего Семака родилась в 2020 году в день чемпионства «Зенита». Всего у главного тренера сине-бело-голубых и его жены Анны восемь детей.