Агент Бабича верит, что футболист сможет сыграть в 30-м туре РПЛ

Агент защитника «Спартака» Срджана Бабича Мануэль Стоянович ответил на вопрос «СЭ» о возможных сроках восстановления футболиста. Бабич получил повреждение на 11-й минуте матча FONBET Кубка России против «Динамо» (2:0) 1 мая.

«Возможно, что Бабич сыграет в последнем матче сезона против «Оренбурга», — сказал Стоянович «СЭ».

Матч «Оренбург» — «Спартак» пройдет 25 мая 2024 года на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Начало — в 16.30 по московскому времени.

Ранее «СЭ» сообщал, что игрок с высокой долей вероятности уже не выйдет на поле в футболке «Спартака» в нынешнем сезоне, а также рискует пропустить чемпионат Европы, который пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.