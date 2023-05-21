Джикия: «Самое главное было добить результата, победы, а качество игры отходило на второй план. Будем решать это»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал победу команды в матче 28-го тура РПЛ с ЦСКА (2:1). Также футболист отреагировал на жест нападающего Александра Соболева.

— Поздравляю всех красно-былых с победой, — начал Джикия. — Замена была по здоровью? Можно так сказать, но я ничего не почувствовал.

— Что скажете о жесте Соболева?

— Такой жест, который показал Соболев, нигде не приемлем. В раздевалке мы не виделись, эту тему не обсуждали.

— Будете ли проводить беседы с Соболевым как капитан?

— Никто беседы проводить не будет. Завтра тоже, потому что завтра выходной в честь победы. У нас есть руководство, тренерский штаб, который, возможно, захочет поговорить. Я как капитан сделаю во вторник так, как считаю.

— Что скажете по матчу?

— Самое главное было добить результата, победы, а качество игры, возможно, отходило на второй план. Были хорошие моменты, хорошо разыграли момент с голом. Пришлось отыгрываться, такое бывает. Самое главное, что потом забыли и выиграли. Вижу ли я в этом систему? Что будем с этим делать, будем решать на неделе. Да, это банальные слова, но такое происходит. Никто не хочет пропускать первым.

Также Джикия отреагировал на рекорд полузащитника Квинси Промеса. Он забил 88 голов за «Спартак» в чемпионате России.

— Поздравили Промеса. Забил два важных мяча. Красавец! — добавил футболист.