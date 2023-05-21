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Сегодня, 20:00

Промес и Соболев повторили рекорд Веллитона и Алекса

Кирилл Бурдаков
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Квинси Промес и Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

В матче против ЦСКА (2:1) форвард «Спаратка» Квинси Промес забил 19-й и 20-й голы в нынешнем чемпионате. Всего на счету пары нападающих красно-белых Соболев-Промес уже 33 мяча в РПЛ-2022/23. Россиянин и голландец повторили рекорд результативности для атакующих дуэтов «Спартака», который в 2009 году установили бразильцы Веллитон и Алекс.

Лучшие дуэты бомбардиров «Спартака» в чемпионатах России

Сезон

Бомбардир

Матчи

Голы

Сумма голов

2009

Веллитон

28

21

33

Алекс

29

12

2022/23

Квинси Промес

25

20

33

Александр Соболев

26

13

1993

Владимир Бесчастных

29

18

32

Николай Писарев

33

14

1999

Андрей Тихонов

29

19

30

Егор Титов

29

11

1996

Андрей Тихонов

34

16

29

Валерий Кечинов

30

13

2020/21

Джордан Ларссон

29

15

29

Александр Соболев

22

14

2006

Роман Павлюченко

27

18

26

Егор Титов

25

8

2010

Веллитон

25

19

26

Ари

24

7

2015/16

Квинси Промес

30

18

26

Зе Луиш

24

8
Александр Соболев
Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
1
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
7
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
20.05 14:00
Локомотив – Факел
 1 : 0
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 0 : 3
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 2 : 2
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 3 : 0
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 3 : 0
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 2 : 1
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 26 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 18 1 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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