Дьяков — о выступлении «Спартака»: «Это не катастрофа, но команда попала в яму»

Бывший защитник «Спартака» Виталий Дьяков считает, что неудачный отрезок красно-белых связан с провалом предсезонной подготовки.

«Это не катастрофа, но команда находится на спаде, попала в яму. Не очень хорошую игру показывают, особенно в защите — как следствие: потеря очков. После возобновления сезона они теряли очки там, где обязаны были выигрывать. Вчера с «Динамо» был сложный матч, но до этого они теряли очки с «Уралом», «Ахматом», «Оренбургом». Возьмите все эти баллы, и отрыв до Зенита был бы в намного короче. Может, они предсезонку неправильно провели. До этого всех обыгрывали, а дальше начался спад», — цитирует Дьякова Vprognoze.ru.

После зимней паузы московский клуб одержал 3 победы, 4 раза сыграл вничью и потерпел 2 поражения. В турнирной таблице чемпионата России красно-белые с 42 очками занимают третье место.