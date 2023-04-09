Агент Бальде: «С каждым матчем за «Спартак» Кейта прибавляет. Очень рад за него»

Федерико Пасторелло, агент форварда «Спартака» Кейта Бальде, поделился мнением об игре сенегальского футболиста в матче 22-го тура РПЛ против «Динамо» (3:3).

В этой встрече Бальде отметился голом.

«Я ни разу не сомневался в Бальде, с каждым матчем за «Спартак» он прибавляет. Очень рад за него», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

Бальде перешел в «Спартак» летом 2022 года. В текущем сезоне на его счету 2 забитых мяча в семи матчах.

«Спартак» набрал 42 очка за 22 тура и занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России.