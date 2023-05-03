Дьяков считает, что чемпионский коридор для «Зенита» будет неправильно понят болельщиками «Спартака»

Бывший защитник «Спартака» Виталий Дьяков рассказал о возможном чемпионском коридоре московским клубом для «Зенита».

«Это больше заимствуется за рубежом, там это принято. У нас фишки никакой особо нет, но лучше что-то свое придумать, чем брать эту особенность у кого-то. Тем более зная отношения «Зенита» и «Спартака», болельщикам это не понравится. Поэтому между этими командами неправильно будет понятно болельщиками. Самое главное — что будут золотые медали, а даже для самого «Зенита» чемпионский коридор будет не так важен», — приводит слова Копачева Vprognoze.ru.

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет 7 мая. Начало — в 18.00 мск.

На данный момент «Зенит» с 61 очком лидирует в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» идет вторым, имея в активе 50 очков. Команда из Санкт-Петербурга может стать чемпионом страны, если обыграет «Спартак», а ростовчане потеряют очки в матче с «Факелом».