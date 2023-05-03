Филимонов выразил сожаление о том, что в России не помнят олимпийских чемпионов

Бывший вратарь «Спартака» и сборной России Александр Филимонов поделился мнением о включение двух россиян в рейтинг лучших вратарей мира с 1987 года по версии IFFHS. В список попали Ринат Дасаев и Игорь Акинфеев.

— Все закономерно — и Игорь, и Ринат Файзарахманович достойны. Можно было бы, конечно, добавить Черчесова и Овчинникова. Но я бы включил, если речь идет о списке за последние 35 лет, то туда попадает Олимпиада, победная для нас. Значит, включил бы Дмитрия Харина.

— Вы высоко цените голкипера?

— Конечно! Это олимпийский чемпион, ничего себе! Когда наша страна становилась олимпийским чемпионом? Только два раза, в 56-м и 88-м годах, вратарями были Яшин и Харин. Но сейчас этого никто не помнит и не оценивает. Вот сейчас, на ретро-матче, были два олимпийских чемпиона — Лосев и Бородюк. Плохо, что олимпийских чемпионов не помнят. Очень плохо! — цитирует Филимонова «РБ Спорт».