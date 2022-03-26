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«Он допустил ошибку». Губерниев — об отказе Рассказова от перехода в «Венецию»

Губерниев поделился мнением об отказе защитника «Спартака» от перехода в «Венецию»
Антон Иванов
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением об отказе защитника «Спартака» Николая Рассказова от перехода в «Венецию».

«Если Рассказов действительно отказался, значит он совершил ошибку, мне кажется. Я давно говорю, что я явлюсь поклонником российского футбола, патриотом и сборной, и клубов. Но нашим футболистам нужно выходить из зоны комфорта. Чалов ушел в «Базель» — молодец. Второй раз уже никуда не позовут. Если возможность была, нужно было ехать, но наши футболисты не любят выходить из зоны комфорта. В отличие от многих наших хоккеистов, которые в НХЛ сейчас выступают. А в данной ситуации Европа — возможность играть не просто в хороших чемпионатах, а еще и на международном уровне. Понятно, что «Венеция» — не «Ювентус» и не «Милан», но я считаю, что Рассказов допустил ошибку. Всем нашим футболистам надо брать пример с Головина и Миранчука. Хороший спортсмен всегда пробьется, но чаще у нас так бывает, что футболисты просто плохие спортсмены, к сожалению, и никуда не уезжают», — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Как стало известно «СЭ», защитник «Спартака» Николай Рассказов в январе получил предложение от «Венеции». Итальянский клуб рассчитывал подписать с игроком контракт с условием немедленного выкупа его у красно-белых, но трансфер не состоялся.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Николай Рассказов
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 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
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 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
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 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
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 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
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 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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