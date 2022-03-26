Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением об отказе защитника «Спартака» Николая Рассказова от перехода в «Венецию».

«Если Рассказов действительно отказался, значит он совершил ошибку, мне кажется. Я давно говорю, что я явлюсь поклонником российского футбола, патриотом и сборной, и клубов. Но нашим футболистам нужно выходить из зоны комфорта. Чалов ушел в «Базель» — молодец. Второй раз уже никуда не позовут. Если возможность была, нужно было ехать, но наши футболисты не любят выходить из зоны комфорта. В отличие от многих наших хоккеистов, которые в НХЛ сейчас выступают. А в данной ситуации Европа — возможность играть не просто в хороших чемпионатах, а еще и на международном уровне. Понятно, что «Венеция» — не «Ювентус» и не «Милан», но я считаю, что Рассказов допустил ошибку. Всем нашим футболистам надо брать пример с Головина и Миранчука. Хороший спортсмен всегда пробьется, но чаще у нас так бывает, что футболисты просто плохие спортсмены, к сожалению, и никуда не уезжают», — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Как стало известно «СЭ», защитник «Спартака» Николай Рассказов в январе получил предложение от «Венеции». Итальянский клуб рассчитывал подписать с игроком контракт с условием немедленного выкупа его у красно-белых, но трансфер не состоялся.