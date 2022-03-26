Рассказов в январе мог перейти в «Венецию», но отказался от предложения итальянцев

Как стало известно «СЭ», защитник «Спартака» Николай Рассказов в январе получил предложение от «Венеции». Итальянский клуб рассчитывал подписать с игроком контракт с условием немедленного выкупа его у красно-белых.

Однако трансфер не состоялся, поскольку футболист имел более выгодные предложения от других зарубежных клубов. Правда, из-за ситуации на Украине они на сегодняшний день потеряли свою актуальность.

«Венеция» после 29 сыгранных матчей в серии A имеет на своем счету 22 очка и располагается в зоне вылета на 18-й позиции.

Ранее на этой неделе клубы серии A приняли мораторий на подписание контрактов с футболистами из РПЛ и УПЛ, несмотря на дополнительное разрешение ФИФА подписывать игроков, решивших покинуть российские и украинские команды.